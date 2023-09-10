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Постер к 2-му сезону сериала Диктор новостей
Киноафиша Сериалы Диктор новостей Сезоны Сезон 2

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Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 10 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 36 минут
О чем 2-й сезон сериала «Диктор новостей»

Во 2-м сезоне сериала «Диктор новостей» продолжаются увлекательные трудовые будни австралийских дикторов. Они готовятся освещать крупнейшее телевизионное событие десятилетия – День Австралии 1988 года. В этот день происходит реконструкция первого флота, плывущего в Сиднейскую гавань, церемония с принцем Чарльзом и принцессой Дианой и один из самых больших протестов, когда-либо происходивших в Австралии. В телекомпанию обращается дочь Джеффа и Эвелин Кей Уолтерс, которая предлагает свою историю о зависимости. Из-за этого поступка девушки Хелен и Дейл погрузились в этическую дилемму.

Список серий сериала Диктор новостей График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Решение 87 Decision 87
Сезон 2 Серия 1
10 сентября 2023
Такие люди, как ты и я People Like You and Me
Сезон 2 Серия 2
17 сентября 2023
Жадность и страх Greed and Fear
Сезон 2 Серия 3
19 сентября 2023
Голодная правда The Hungry Truth
Сезон 2 Серия 4
19 сентября 2023
Образцовая дочь A Model Daughter
Сезон 2 Серия 5
19 сентября 2023
Фейерверк Fireworks
Сезон 2 Серия 6
19 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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