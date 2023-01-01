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Диктор новостей, список сезонов

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Год выпуска 2021
Страна Австралия
Эпизод длится 56 минут
Телеканал ABC
Список сезонов сериала «Диктор новостей»
Диктор новостей - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
6 эпизодов 15 августа 2021 - 19 сентября 2021
 
Диктор новостей - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
6 эпизодов 10 сентября 2023 - 19 сентября 2023
 
Сезон 3 / Season 3
TBA
 
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