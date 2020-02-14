Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "По щучьему велению" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону телешоу Нам надо серьезно поговорить
Киноафиша Сериалы Нам надо серьезно поговорить Сезоны Сезон 1

Nam nado serezno pogovorit 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 февраля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 9
Продолжительность сезона 3 часа 45 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Нам надо серьезно поговорить»

В 1-м сезоне шоу «Нам надо серьезно поговорить‎»‎ представляется новый формат для отечественного телевидения. Комикесса Ахмедова возьмет для разбора реальные истории людей. Они – пары, состоящие в любовных связях, где женщин не все устраивает. Их половины откладывают свадьбу, смеются над внешними данными или пытаются препятствовать самореализации. Это классические проблемы девушек, которые находятся в отношениях. Мужчины оказываются глухи к призывам меняться, поэтому на помощь приходит программа, где обязательно найдется выход из самой сложной ситуации, да еще и приправленный искрометным юмором.

Список серий 1-го сезона телешоу «Нам надо серьезно поговорить» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выпуск 01
Сезон 1 Серия 1
14 февраля 2020
Выпуск 02
Сезон 1 Серия 2
14 февраля 2020
Выпуск 03
Сезон 1 Серия 3
21 февраля 2020
Выпуск 04
Сезон 1 Серия 4
28 февраля 2020
Выпуск 05
Сезон 1 Серия 5
6 марта 2020
Выпуск 06
Сезон 1 Серия 6
13 марта 2020
Выпуск 07
Сезон 1 Серия 7
20 марта 2020
Выпуск 08
Сезон 1 Серия 8
27 марта 2020
Выпуск 09
Сезон 1 Серия 9
3 апреля 2020
График выхода всех сериалов
Related video
Не родись красивой: как сейчас выглядит дурнушка Катя Пушкарева
С бабушкой ничего общего: природа отдохнула на внучке Софи Лорен
Всех душила зависть, когда видели: вот что в СССР было только у Пугачевой и пары звезд
Считалось оскорблением: так никогда не называли порядочных женщин на Руси
Данелия использовал не только Крамарова, но и простых людей: вот как это было
Тест: только самые большие фанаты Дисней смогут правильно подобрать обувь к персонажам
Мужчины штабелями ложатся у ног женщин с этими именами: все дело в их харизме
Секрет красоты индианок: соблюдайте всего 5 правил, чтобы волосы сияли и были красивыми
Похороны с участием Пугачевой не обошлись без скандала: люди боялись к ней подходить
Камень в огород Меньшова: Алентова назвала свою единственную любимую роль
Пошлый фильм с Брыльской порезали советские цензоры: согласилась на сцены «18+»
«Слишком красива»: эта актриса точно бы испортила фильм «Девчата»
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше