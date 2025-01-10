Меню
Монолог фармацевта 2023 - 2025, 2 сезон
О сериале
Сезоны
Отзывы
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Kusuriya no Hitorigoto
Премьера сезона
10 января 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
24
Продолжительность сезона
9 часов 36 минут
Рейтинг сериала
9.8
Оцените
49
голосов
8.6
IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Монолог фармацевта
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Episode 1
Сезон 2
Серия 1
10 января 2025
Серия 1
Episode 1
Сезон 2
Серия 2
17 января 2025
Серия 3
Episode 3
Сезон 2
Серия 3
24 января 2025
Серия 4
Episode 4
Сезон 2
Серия 4
31 января 2025
Серия 5
Episode 5
Сезон 2
Серия 5
7 февраля 2025
Серия 6
Episode 6
Сезон 2
Серия 6
14 февраля 2025
Серия 7
Episode 7
Сезон 2
Серия 7
21 февраля 2025
Серия 8
Episode 8
Сезон 2
Серия 8
28 февраля 2025
Серия 9
Episode 9
Сезон 2
Серия 9
7 марта 2025
Серия 10
Episode 10
Сезон 2
Серия 10
14 марта 2025
Серия 11
Episode 11
Сезон 2
Серия 11
21 марта 2025
Серия 12
Episode 12
Сезон 2
Серия 12
28 марта 2025
Серия 13
Episode 13
Сезон 2
Серия 13
4 апреля 2025
Серия 14
Episode 14
Сезон 2
Серия 14
11 апреля 2025
Серия 15
Episode 15
Сезон 2
Серия 15
18 апреля 2025
Серия 16
Episode 16
Сезон 2
Серия 16
25 апреля 2025
Серия 17
Episode 17
Сезон 2
Серия 17
2 мая 2025
Серия 18
Episode 18
Сезон 2
Серия 18
9 мая 2025
Серия 19
Episode 19
Сезон 2
Серия 19
23 мая 2025
Серия 20
Episode 20
Сезон 2
Серия 20
30 мая 2025
Серия 21
Episode 21
Сезон 2
Серия 21
6 июня 2025
Серия 22
Episode 22
Сезон 2
Серия 22
13 июня 2025
Серия 23
Episode 23
Сезон 2
Серия 23
27 июня 2025
Серия 24
Episode 24
Сезон 2
Серия 24
4 июля 2025
График выхода всех сериалов
