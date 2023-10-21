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Постер к 1-му сезону сериала Монолог фармацевта
Киноафиша Сериалы Монолог фармацевта Сезоны Сезон 1

Kusuriya no Hitorigoto
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 3
Продолжительность сезона 1 час 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Монолог фармацевта»

В 1-м сезоне сериала «Монолог фармацевта» отец главной героини был аптекарем, поэтому она много знает о медицине, но не спешит рассказывать об этом окружающим. Однажды Маомао похищают и продают на службу во владения правителя страны. Маомао сталкивается с жителем дворца, который, как и она, отличается сообразительностью, большими познаниями и смекалкой, – главным евнухом Цзиньши. Он готов оказать содействие Маомао и сделать ее фрейлиной не кого иного, как обожаемой жены императора. Маомао предстоит выяснить, не отравлена ли пища госпожи. С этого момента Маомао ожидает немало испытаний...

График выхода новых серий Монолог фармацевта 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
21 октября 2023
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
21 октября 2023
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
21 октября 2023
График выхода всех сериалов
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