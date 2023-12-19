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Монолог фармацевта
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Отзывы о сериале «Монолог фармацевта»
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Мижгона Сапарова
19 декабря 2023, 09:31
Оценка
Ставлю 10/10интерсное аниме
19 декабря 2023, 09:31
1
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Данил Никифоров
20 декабря 2023, 19:07
Оценка
Просто пушка аниме очень интересное но серялы очень короткие и выходят довольно долго но всëравно ставлю 10 очень советую
20 декабря 2023, 19:07
0
0
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Киноафиша.инфо
20 декабря 2023, 21:07
в ответ на сообщение
Мижгона Сапарова от 19 декабря 2023, 09:31
Аниме вас впечатлило и это здорово 😉 Спасибо, что поделились!
20 декабря 2023, 21:07
0
0
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Киноафиша.инфо
20 декабря 2023, 21:08
в ответ на сообщение
Данил Никифоров от 20 декабря 2023, 19:07
Очень интересно было прочесть ваш отзыв, спасибо большое ☺️
20 декабря 2023, 21:08
0
0
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Алишка Васильева
17 марта 2024, 10:20
Оценка
очень интересное аниме
17 марта 2024, 10:20
0
0
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Киноафиша.инфо
17 марта 2024, 18:45
в ответ на сообщение
Алишка Васильева от 17 марта 2024, 10:20
Правильно понимаем, ваш список любимых аниме пополнился ещё одним? 😌
17 марта 2024, 18:45
1
0
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Ирина Петушкова
22 февраля 2025, 16:17
Оценка
10000000/10
22 февраля 2025, 16:17
0
0
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Naida Ganbarova
12 марта 2025, 10:17
Оценка
Очень интересное анимэ 10/10!!!
Подскажите, может есть что то на подобие?
12 марта 2025, 10:17
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0
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Полина Горбаневич
21 марта 2025, 08:50
Оценка
Очеееень классное аниме 😊
21 марта 2025, 08:50
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Марина Леонова
11 мая 2025, 14:21
Оценка
Обожаю это аниме 10000/10, надеюсь, оно будет самое длинное аниме, которое я знаю, очень классное, надеюсь хотя бы 2 раза в неделю будут выходить новые серии, и жду свадьбу Мао Мао😊😎 и Шэнь дзи поскорее, и еще интересно, какие у них будут дети, эх, это только мечты, надеюсь 5 сезонов хотя бы будут, а лучше больше, надеюсь прочитают мой отзыв настоящие авторы аниме «Монолог фармацевта»
11 мая 2025, 14:21
0
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Иван Салапанов
29 мая 2025, 19:10
в ответ на сообщение
Марина Леонова от 11 мая 2025, 14:21
Оценка
Сейчас 15 томов 30 мая выходит 16й один том = 12 серий (даже оп меняют) .Думаю , что вполне могут снять третий сезон и без помощи манги (мангу аниме обгонит в конце 2го сезона и уйдёт в свободное плаванье на 3й... все таки аниме всего 2.5 года а манге вроде около 8и (сам мангу читаю уже 5+ лет а тут и ранобе форсированно переводится))
29 мая 2025, 19:10
0
0
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Киноафиша.инфо
31 мая 2025, 23:24
в ответ на сообщение
Марина Леонова от 11 мая 2025, 14:21
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
31 мая 2025, 23:24
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Ална Григорьева
4 июля 2025, 13:32
Оценка
Это лучшее аниме что я смотрю
4 июля 2025, 13:32
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