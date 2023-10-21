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Монолог фармацевта
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Монолог фармацевта, список сезонов
Kusuriya no Hitorigoto
Год выпуска
2023
Страна
Япония
Эпизод длится
24 минуты
Телеканал
NTV
Список сезонов сериала «Монолог фармацевта»
Сезон 1 / Season 1
3 эпизода
21 октября 2023
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