Нора привыкла жить в рамках собственной системы. Используя эту логику, она построила не только бизнес, но и личную жизнь. Однако идеальный мир рушится в один момент, когда ее супруг Иван умирает. Только после его смерти Нора выясняет, что их отношения были не такими радужными, как она считала. Ваня вел двойную жизнь: ходил на уроки танго и изменял жене с преподавательницей страстного танца. По натуре она полная противоположность Норы. Женщина решает разобраться в произошедшем самостоятельно и отправляется в школу, куда ходил ее муж. Героиня попадает в совершенно новый мир, который раскрывает ее отношения с покойным супругом с другой стороны.