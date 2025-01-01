Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Сериалы Танго

Танго (2023 - …)

Tango 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис KION

О чем сериал

Нора привыкла жить в рамках собственной системы. Используя эту логику, она построила не только бизнес, но и личную жизнь. Однако идеальный мир рушится в один момент, когда ее супруг Иван умирает. Только после его смерти Нора выясняет, что их отношения были не такими радужными, как она считала. Ваня вел двойную жизнь: ходил на уроки танго и изменял жене с преподавательницей страстного танца. По натуре она полная противоположность Норы. Женщина решает разобраться в произошедшем самостоятельно и отправляется в школу, куда ходил ее муж. Героиня попадает в совершенно новый мир, который раскрывает ее отношения с покойным супругом с другой стороны.

В ролях
В ролях
Юлия Снигирь
Юлия Снигирь
Риналь Мухаметов
Риналь Мухаметов
Денис Шведов
Денис Шведов
Василий Бриченко
Василий Бриченко
Максим Карушев
Максим Карушев
Анастасия Талызина
Анастасия Талызина
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.3 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
В «Свинке Пеппе» есть только один человек – как так вышло? Фанаты обсуждают жуткую теорию о мультике
Новая «Фантастическая четверка» покорила первых зрителей: Marvel вернулись с фильмом, похожим на «Интерстеллар»
Трейлер нового «Хищника» показал, кто теперь жертва: даже ждать 7 ноября 2025 года не пришлось, чтобы узнать
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше