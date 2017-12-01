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Постер сериала Новые голоса стендапа
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Киноафиша Сериалы Новые голоса стендапа

Новые голоса стендапа (2017 - 2017)

All Def Comedy 18+
Год выпуска 2017
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Телеканал HBO
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут

О чем сериал

«Новые голоса стендапа» – детище многогранного продюсера Рассела Симмонса. В 1990-е годы он дал путевку в жизнь звезде комедии Эдди Мерфи, а сейчас продолжает открывать для широкой публики новые таланты. Его очередное шоу покажет темнокожих людей, которые имеют скромный опыт юмористических выступлений. Новички из мира стендапа будут остроумно шутить перед большой аудиторией, каждый участник в своей неповторимой манере. Благодаря программе любители юмора смогут узнать новые имена и получить удовольствие от разнообразных и уморительно смешных выступлений.

Новые голоса стендапа - трейлер первого сезона
Новые голоса стендапа  трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Тони Рок Host
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Сезоны
Новые голоса стендапа - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 6 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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