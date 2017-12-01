«Новые голоса стендапа» – детище многогранного продюсера Рассела Симмонса. В 1990-е годы он дал путевку в жизнь звезде комедии Эдди Мерфи, а сейчас продолжает открывать для широкой публики новые таланты. Его очередное шоу покажет темнокожих людей, которые имеют скромный опыт юмористических выступлений. Новички из мира стендапа будут остроумно шутить перед большой аудиторией, каждый участник в своей неповторимой манере. Благодаря программе любители юмора смогут узнать новые имена и получить удовольствие от разнообразных и уморительно смешных выступлений.