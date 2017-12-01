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Постер к 1-му сезону сериала Новые голоса стендапа
Киноафиша Сериалы Новые голоса стендапа Сезоны Сезон 1

All Def Comedy 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 декабря 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Новые голоса стендапа»

В 1-м сезоне шоу «Новые голоса стендапа» представит широкой аудитории тех, кто только начинает свой творческий путь в комедийном жанре. Несмотря на то что за плечами ребят и девушек не так много опыта работы на публику, им есть что рассказать. Представители молодого поколения комедиантов поднимут важные темы и в шутливой форме преподнесут собственные мысли о проблемах, которые их волнуют. Этот проект предоставляет уникальную площадку талантам для того, чтобы они могли высказаться. Среди участников Дафник Спрингс, Клэйтон Томас, Нэйт Джексон, Леонард Оустс.

Список серий 1-го сезона сериала «Новые голоса стендапа» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
1 декабря 2017
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
8 декабря 2017
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
15 декабря 2017
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
22 декабря 2017
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
29 декабря 2017
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
29 декабря 2017
График выхода всех сериалов
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