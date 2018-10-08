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Постер к 1-му сезону сериала Воин
Киноафиша Сериалы Воин Сезоны Сезон 1

Kriger 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 октября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 18 минут
О чем 1-й сезон сериала «Воин »

В 1-м сезоне сериала «Воин» в центре событий оказывается бывший солдат Сиси, ветеран одной из недавних войн, только что вернувшийся из горячей точки в родной Копенгаген. Герой не может простить себе самому ошибку на последнем задании. Там, на фронте, остался замертво его напарник и лучший друг, и теперь Сиси жалеет, что не может поменяться с ним местами. Сам он одинок, а у друга в Дании осталась вдова – офицер полиции Луис. Женщина по-своему переживает потерю: в память о погибшем муже она решает обезвредить банду байкеров. Но для этого ей нужен подставной агент, который бы внедрился в группировку. Сиси вызывается добровольцем.

Список серий 1-го сезона сериала «Воин » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Похороны The Funeral
Сезон 1 Серия 1
8 октября 2018
Судебный процесс The Trial
Сезон 1 Серия 2
15 октября 2018
Война The War
Сезон 1 Серия 3
22 октября 2018
Допрос The Interrogation
Сезон 1 Серия 4
29 октября 2018
Крыса The Rat
Сезон 1 Серия 5
5 ноября 2018
Разборка Showdown
Сезон 1 Серия 6
12 ноября 2018
График выхода всех сериалов
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