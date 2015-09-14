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Постер к 2-му сезону сериала Молодой Монтальбано
Киноафиша Сериалы Молодой Монтальбано Сезоны Сезон 2

Il giovane Montalbano
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 14 сентября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 6
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Молодой Монтальбано»

Во 2-м сезоне сериала «Молодой Монтальбано» инспектор расследует дело об убийстве, жертвой которого является довольно странный мужчина, знакомый всем в районе. Он посещал все без исключения похороны на кладбище Витаги, но никто не знает, с какой целью он туда являлся и, главное, почему теперь его самого необходимо хоронить. Тем временем Сальваторе и Ливия начинают готовиться к свадьбе. Герой просит Кармайна быть его шафером, но это решение страшно расстраивает Мими. Ливия находит решение, которое заглаживает оскорбленные чувства подруги. В дорогом отеле неподалеку происходит подозрительный пожар с гибелью постояльца.

Список серий сериала Молодой Монтальбано График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Человек, который шел на похороны L'uomo che andava appresso ai funerali
Сезон 2 Серия 1
14 сентября 2015
Комната номер два La stanza numero due
Сезон 2 Серия 2
21 сентября 2015
Смерть в открытом море Morte in mare aperto
Сезон 2 Серия 3
28 сентября 2015
Сделка La transazione
Сезон 2 Серия 4
5 октября 2015
Честный вор Il ladro onesto
Сезон 2 Серия 5
12 октября 2015
Абрикос Un'albicocca
Сезон 2 Серия 6
19 октября 2015
График выхода всех сериалов
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