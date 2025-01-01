Постеры сериала «Молодой Монтальбано»

Почему Айрин из «Проклятия монахини» и Лоррейн из «Заклятия» так похожи — это не совпадение

3 свежих фильма, после которых сложно смотреть что-то иное: 100% вы их посоветуете друзьям

Арагорн — человек. Арвен — эльфийка. Кем будут их дети? Толкин в своих книгах все подробно объяснил

Пожиратели «Авадой Кедаврой» не разбрасывались: почему даже самые темные маги в «Поттере» предпочитали оглушать

Советский ужастик или американский хоррор? Не отличите даже с лупой! Докажите обратное в нашем страшном тесте на 7 вопросов

Хвататель умер, да здравствует Хвататель! «Черный телефон 3» еще даже не анонсировали, но уже точно известно, о чем он будет

Уходить тоже надо красиво: топ-5 фильмов и сериалов, в которых уход персонажа стал культовым моментом

Из малобюджетного слэшера — в самый красивый хоррор за $100 миллионов: у «Дракулы» Копполы не было конкурентов, пока не вышел этот фильм

Когда выйдет 5-й сезон «Первого отдела»: и что посмотреть в его ожидании – вместо «Шефа» и «Невского» свежий детектив с оценкой 7.7

Настоящий злодей «Мстителей 5» — вовсе не Доктор Дум: он спасал мир, но выбрал путь Таноса — и до Судного дня остался один шаг