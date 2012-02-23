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Постер к 1-му сезону сериала Молодой Монтальбано
Киноафиша Сериалы Молодой Монтальбано Сезоны Сезон 1

Il giovane Montalbano
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 февраля 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 6
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Молодой Монтальбано»

В 1-м сезоне сериала «Молодой Монтальбано» действие разворачивается в Италии в начале 90-х годов. Из университета в крупном городе выпускается одаренный будущий детектив Сальваторе Монтальбано. Парень обладает исключительными дедуктивными способностями и распутывает даже самые сложные полицейские загадки. Сперва он получает место в участке Маунтин-Тауна, но вскоре за особые заслуги переводится в Витагу, причем сразу на должность заместителя комиссара – удивительный для столь юного возраста карьерный рост. В первом же деле Монтальбано оказывается замешан местный «принц», наследник богатого и влиятельного рода.

Список серий сериала Молодой Монтальбано График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Первое исследование Монтальбано La prima indagine di Montalbano
Сезон 1 Серия 1
23 февраля 2012
Новый год Capodanno
Сезон 1 Серия 2
1 марта 2012
Назад к основам Ritorno alle origini
Сезон 1 Серия 3
9 марта 2012
Смертельно ранен Ferito a morte
Сезон 1 Серия 4
15 марта 2012
Третий секрет Il terzo segreto
Сезон 1 Серия 5
22 марта 2012
Семь понедельников Sette lunedì
Сезон 1 Серия 6
29 марта 2012
График выхода всех сериалов
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