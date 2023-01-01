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Молодой Монтальбано, список сезонов

Il giovane Montalbano
Год выпуска 2012
Страна Италия
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал Rai 1
Список сезонов сериала «Молодой Монтальбано»
Молодой Монтальбано - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
6 эпизодов 23 февраля 2012 - 29 марта 2012
 
Молодой Монтальбано - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
6 эпизодов 14 сентября 2015 - 19 октября 2015
 
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