Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Телохранитель на фрилансе"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
О сериале
Сезоны
Отзывы
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Молодой Монтальбано
Сезоны
Молодой Монтальбано, список сезонов
Il giovane Montalbano
Год выпуска
2012
Страна
Италия
Эпизод длится
2 часа 0 минут
Телеканал
Rai 1
Список сезонов сериала «Молодой Монтальбано»
Сезон 1 / Season 1
6 эпизодов
23 февраля 2012 - 29 марта 2012
Сезон 2 / Season 2
6 эпизодов
14 сентября 2015 - 19 октября 2015
Related video
Стакан всегда наполовину пуст: астрологи назвали самые пессимистичные знаки Зодиака
Поймут мужчины, которые были в браке: Проклова рассекретила главное желание Абдулова
Не для детских глаз: в этом советском мультфильме не все заметили голую женщину
Дело не в таланте: Александра Захарова призналась, как получала роли
Почему Королева решилась на развод: причину поймут только русские женщины
После всех манипуляций: как выглядит Алсу без косметики и фотошопа
Тест: хорошей ли бабушкой вы будете своим внукам?
Ради детей: тяжелобольной Николаев наплевал на труды врачей
Что значит «цу-е-фа» из любимой игры советских детей: ответ логичный, но неожиданный
Костомаров распродает вещи ради протезов: помощи ждать больше не приходится
Послание советских граждан 50 лет хранили в секрете: от него мурашки по коже
Любовь с «малышкой», вражда с детьми: как жил и умер главный развратник мексиканского кино
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить