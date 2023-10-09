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Киноафиша Сериалы Перезвоню позже

Перезвоню позже (2023 - 2023)

Perezvonyu pozzhe 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Главная героиня «Перезвоню позже» Нина переживает тяжелый кризис. Еще недавно она была счастлива: высокооплачиваемая работа хирургом, любимый ребенок и муж. Однако все одномоментно изменилось, когда женщина узнала об измене. Ей пришлось развестись с супругом, а вскоре после этого ее сын погиб в аварии. Нину захлестнула волна депрессии, она бросила работу и перестала понимать, зачем ей жить дальше. Прожив большой период времени в скорби, она решает начать жить заново. Помочь в этом, она считает, может только возвращение в профессию. Женщина берется оперировать безнадежно больного пациента, родственника своего знакомого.

В ролях
В ролях
Игорь Денисов
Игорь Денисов
Максим Линников
Андрей Милюхин
Андрей Милюхин
Елена Дудина
Елена Дудина
Владимир Андриянов
Сюзанна Бэлль
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Перезвоню позже - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
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