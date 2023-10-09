Главная героиня «Перезвоню позже» Нина переживает тяжелый кризис. Еще недавно она была счастлива: высокооплачиваемая работа хирургом, любимый ребенок и муж. Однако все одномоментно изменилось, когда женщина узнала об измене. Ей пришлось развестись с супругом, а вскоре после этого ее сын погиб в аварии. Нину захлестнула волна депрессии, она бросила работу и перестала понимать, зачем ей жить дальше. Прожив большой период времени в скорби, она решает начать жить заново. Помочь в этом, она считает, может только возвращение в профессию. Женщина берется оперировать безнадежно больного пациента, родственника своего знакомого.