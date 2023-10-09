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Постер к 1-му сезону сериала Перезвоню позже
Киноафиша Сериалы Перезвоню позже Сезоны Сезон 1

Perezvonyu pozzhe 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Перезвоню позже»

В 1-м сезоне сериала «Перезвоню позже» рассказана глубоко личная история хирурга Нины. Ее жизнь напоминала сказку: карьера идет в гору, а дома ждут родные люди. Женщина даже не представляла, что все может измениться так резко. Нина узнала о том, что у мужа есть любовница, и развелась с ним. Тяжело переживая это обстоятельство, она потеряла и ребенка: сын погиб в аварии. Впереди героиню ждет только тяжелая депрессия. Она всеми силами пытается вернуться к нормальной жизни, в чем ей помогает работа и помощь людям. Встретив в центре реабилитации своего одноклассника, она начинает лечение его безнадежно больного брата, которого отказались оперировать другие врачи.

Список серий 1-го сезона сериала «Перезвоню позже» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
9 октября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
9 октября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
9 октября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
9 октября 2023
График выхода всех сериалов
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