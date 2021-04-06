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Постер к 1-му сезону сериала Магия святой всемогуща
Киноафиша Сериалы Магия святой всемогуща Сезоны Сезон 1

Seijo no Maryoku wa Bannou Desu
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Магия святой всемогуща»

В 1-м сезоне сериала «Магия святой всемогуща» в центре событий оказывается молодая девушка по имени Сэй Таканаси. Она работает простой служащей в одной из многочисленных японских компаний и очень устает под конец каждого рабочего дня. Жизнь главной героини меняется, когда вместе с другой девушкой она отправляется в иной мир. Правда, спутницу Сэй сразу называют Святой и уводят, а присутствие Таканаси просто оказывается проигнорированным. Недовольная происходящим, девушка решает уйти из дворца, куда ее отправили, однако сделать ей этого так и не удается. Вместо этого Сэй устраивается на работу в Исследовательский институт при дворце.

Список серий сериала Магия святой всемогуща График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Призыв Summon
Сезон 1 Серия 1
6 апреля 2021
Дружба Friendship
Сезон 1 Серия 2
13 апреля 2021
Столица Capital
Сезон 1 Серия 3
20 апреля 2021
Чудо Miracle
Сезон 1 Серия 4
27 апреля 2021
Оценка Appraisal
Сезон 1 Серия 5
4 мая 2021
Благородная дама Lady
Сезон 1 Серия 6
11 мая 2021
Интерлюдия Interlude
Сезон 1 Серия 7
18 мая 2021
Пробуждение Awakening
Сезон 1 Серия 8
25 мая 2021
Святая Дева Saint
Сезон 1 Серия 9
1 июня 2021
Дневник Diary
Сезон 1 Серия 10
8 июня 2021
Преграда Predicament
Сезон 1 Серия 11
15 июня 2021
Возвращение Return
Сезон 1 Серия 12
22 июня 2021
График выхода всех сериалов
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