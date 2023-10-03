Seijo no Maryoku wa Bannou Desu
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 3 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 2-й сезон сериала «Магия святой всемогуща»
Во 2-м сезоне сериала «Магия святой всемогуща» продолжается история простой офисной служащей Сэй, которую вместе с ученицей старшей школы призвали защищать королевство в ином мире. Вот только девушку-подростка, недавно сидевшую за партой, сразу признали подходящей для роли святой хранительницы, а Сэй отвергли. Главная героиня возмутилась пренебрежением к себе и собиралась немедленно покинуть владения, однако понятия не имела, как это сделать. Примерно две недели спустя, прогуливаясь по саду, она сталкивается с научным сотрудником исследовательского центра и становится его ассистенткой. Теперь Сэй может помогать людям.
Список серий сериала Магия святой всемогущаГрафик выхода всех сериалов
Торговая компания The Trading Company
Сезон 2 Серия 1
В чужой стране A Foreign Country
Сезон 2 Серия 2
Церемония The Ceremony
Сезон 2 Серия 3
Императорский принц The Imperial Prince
Сезон 2 Серия 4
Назначение Purpose
Сезон 2 Серия 5
Божественное благословение Divine Blessing
Сезон 2 Серия 6
Интерлюдия Interlude
Сезон 2 Серия 7
Граница The Frontier
Сезон 2 Серия 8
Заключительный акт Final Act
Сезон 2 Серия 9
Тоска Longing
Сезон 2 Серия 10
Поход в театр Theatergoing
Сезон 2 Серия 11
Благословение Blessing
Сезон 2 Серия 12
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