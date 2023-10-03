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Постер к 2-му сезону сериала Магия святой всемогуща
Киноафиша Сериалы Магия святой всемогуща Сезоны Сезон 2

Seijo no Maryoku wa Bannou Desu
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 3 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 2-й сезон сериала «Магия святой всемогуща»

Во 2-м сезоне сериала «Магия святой всемогуща» продолжается история простой офисной служащей Сэй, которую вместе с ученицей старшей школы призвали защищать королевство в ином мире. Вот только девушку-подростка, недавно сидевшую за партой, сразу признали подходящей для роли святой хранительницы, а Сэй отвергли. Главная героиня возмутилась пренебрежением к себе и собиралась немедленно покинуть владения, однако понятия не имела, как это сделать. Примерно две недели спустя, прогуливаясь по саду, она сталкивается с научным сотрудником исследовательского центра и становится его ассистенткой. Теперь Сэй может помогать людям.

График выхода новых серий Магия святой всемогуща 2 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Торговая компания The Trading Company
Сезон 2 Серия 1
3 октября 2023
В чужой стране A Foreign Country
Сезон 2 Серия 2
10 октября 2023
Episode 3
Сезон 2 Серия 3
17 октября 2023
Episode 4
Сезон 2 Серия 4
24 октября 2023
Episode 5
Сезон 2 Серия 5
31 октября 2023
Episode 6
Сезон 2 Серия 6
7 ноября 2023
Episode 7
Сезон 2 Серия 7
14 ноября 2023
Episode 8
Сезон 2 Серия 8
21 ноября 2023
Episode 9
Сезон 2 Серия 9
28 ноября 2023
Episode 10
Сезон 2 Серия 10
5 декабря 2023
Episode 11
Сезон 2 Серия 11
12 декабря 2023
Episode 12
Сезон 2 Серия 12
19 декабря 2023
График выхода всех сериалов
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