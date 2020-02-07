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Постер к 4-му сезону сериала Кайф с доставкой
Киноафиша Сериалы Кайф с доставкой Сезоны Сезон 4

High Maintenance 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 7 февраля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 9
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 4-й сезон сериала «Кайф с доставкой»

В 4-м сезоне сериала «Кайф с доставкой» Яра является амбициозной молодой девушкой, которая занята продюсированием программы «Эта американская жизнь». Она жадно ищет интересные истории для своих радиопередач. После того как Яра рассказала коллегам тайные стороны супружеской жизни своих родителей, она не встретила поддержки. Ее парень по имени Оуэн живет вместе с ней. Скоро им предстоит отметить годовщину отношений. Но стремление Яры освещать все стороны своей жизни портит праздник. А накануне рождественских праздников начинается снежный буран. Парень не может вернуться домой, поэтому решает провести Хануку с семьей.

Список серий 4-го сезона сериала «Кайф с доставкой» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Циклы Cycles
Сезон 4 Серия 1
7 февраля 2020
Фокус-покус Trick
Сезон 4 Серия 2
14 февраля 2020
Господин присяжный Voir Dire
Сезон 4 Серия 3
21 февраля 2020
Отзвуки эха Backflash
Сезон 4 Серия 4
28 февраля 2020
Экран Screen
Сезон 4 Серия 5
6 марта 2020
Вперёд! Adelante
Сезон 4 Серия 6
13 марта 2020
Рука Hand
Сезон 4 Серия 7
20 марта 2020
Соло Solo
Сезон 4 Серия 8
27 марта 2020
Суп Soup
Сезон 4 Серия 9
3 апреля 2020
График выхода всех сериалов
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