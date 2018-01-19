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Постер к 2-му сезону сериала Кайф с доставкой
Киноафиша Сериалы Кайф с доставкой Сезоны Сезон 2

High Maintenance 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 19 января 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Кайф с доставкой»

Во 2-м сезоне сериала «Кайф с доставкой» Парень разрывается между своими нью-йоркскими клиентами, которые столкнулись с информацией об изменениях в мире, и пытаются переварить эти новости. Пара, которая проснулась в гостинице после страстной ночи, хочет весь день проваляться в постели. Они понятия не имеют о том, что происходит во внешнем мире. Другая парочка впервые отправляется в Нью-Йорк и выясняет, что арендованное жилье далеко от совершенства. Парень привозит марихуану женщинам-политикам, а религиозный фанатик открывает для себя мир, который существует за пределами его секты.

Список серий 2-го сезона сериала «Кайф с доставкой» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Глобо Globo
Сезон 2 Серия 1
19 января 2018
Феджин Fagin
Сезон 2 Серия 2
26 января 2018
Намастэ Namaste
Сезон 2 Серия 3
2 февраля 2018
Путь Derech
Сезон 2 Серия 4
9 февраля 2018
Скромпл Scromple
Сезон 2 Серия 5
16 февраля 2018
Гуджи Googie
Сезон 2 Серия 6
23 февраля 2018
С днем рожденья HBD
Сезон 2 Серия 7
2 марта 2018
Призрак Ghost
Сезон 2 Серия 8
9 марта 2018
#цели #goalz
Сезон 2 Серия 9
16 марта 2018
Стив Steve
Сезон 2 Серия 10
23 марта 2018
График выхода всех сериалов
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