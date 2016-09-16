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Постер к 1-му сезону сериала Кайф с доставкой
Киноафиша Сериалы Кайф с доставкой Сезоны Сезон 1

High Maintenance 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 сентября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кайф с доставкой»

В 1-м сезоне сериала «Кайф с доставкой» Парень доставляет травку двум разным мужчинам-приятелям. Один из них ведет себя развязно, а второй представляется тихоней. Это провоцирует в их жизни множество комичных ситуаций. Однако неравным отношениям суждено закончиться после того, как мужчина заводит другую компанию. Другими клиентами Парня оказываются скучная, на первый взгляд, парочка – Лео и Джиджи. Они скромно отмечают день рождения Лео. Однако все оказывается не совсем таким, каким кажется поначалу. Другая пара, Джун и Вэй, хотят быть ближе к своему отпрыску и разделять его ценности. А Парень отправляется с травкой к пенсионеру Джиму.

Список серий 1-го сезона сериала «Кайф с доставкой» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Меф(т)од Meth(od)
Сезон 1 Серия 1
16 сентября 2016
Несчастье Museebat
Сезон 1 Серия 2
23 сентября 2016
Дедуля Grandpa
Сезон 1 Серия 3
30 сентября 2016
Клещ Tick
Сезон 1 Серия 4
7 октября 2016
Селфи Selfie
Сезон 1 Серия 5
14 октября 2016
Бывшие Ex
Сезон 1 Серия 6
21 октября 2016
График выхода всех сериалов
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