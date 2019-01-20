Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Смешарики снимают кино" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 3-му сезону сериала Кайф с доставкой
Киноафиша Сериалы Кайф с доставкой Сезоны Сезон 3

High Maintenance 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 20 января 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 9
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 3-й сезон сериала «Кайф с доставкой»

В 3-м сезоне сериала «Кайф с доставкой» безымянный наркодилер Парень отправился подальше от Нью-Йорка в своем фургоне. На его голову падают известия, которые трудно назвать благоприятными. Однако Парню посчастливилось завести новое интересное знакомство. Кори старается привыкнуть к новой реальности, в которой она осталась без своего приятеля. Тем временем у постоянного клиента Парня по имени Марти похищают велосипед. Он нуждается в совете поставщика травки. Затем Парень доставляет травку на площадку, где проходят съемки какого-то проекта. Съемочной команде приходится переснимать много материала, и они хотят расслабиться.

Список серий 3-го сезона сериала «Кайф с доставкой» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Стив M.A.S.H.
Сезон 3 Серия 1
20 января 2019
Крейг Craig
Сезон 3 Серия 2
27 января 2019
Блондинчик Blondie
Сезон 3 Серия 3
3 февраля 2019
Дыхание Breathwork
Сезон 3 Серия 4
10 февраля 2019
Час расплаты Payday
Сезон 3 Серия 5
17 февраля 2019
Жопа пальцем Fingerbutt
Сезон 3 Серия 6
24 февраля 2019
Кабель Dongle
Сезон 3 Серия 7
3 марта 2019
Замена Proxy
Сезон 3 Серия 8
10 марта 2019
Круиз Cruise
Сезон 3 Серия 9
17 марта 2019
График выхода всех сериалов
Related video
Тест: вы организованный или спонтанный человек?
Полвека все недоумевают, что за «красавица Икука» из песни в «Трех мушкетерах»: загадка разгадана
Даже малыша грозились отнять: после шоу «Беременна в 16» жизнь участницы из детдома напоминает кошмар
Давно порвала связь с отцом: «американская» дочь Агутина и Варум пошла вся в мать
Затмила Пугачеву во всем: Киркоров разоткровенничался об избраннице, с которой год вместе
Перед таким мужчиной невозможно было устоять: вот как Ширвиндт выглядел 70 лет назад
Особенный сын Бледанс сильно изменился: народ поражен (фото)
Родила от японца: дочки Кати из «Курьера» поражают всех необычной внешностью
Овны постоянно врут на эту тему: истину не знает никто
У песни «Постой, паровоз» был четвертый куплет: цензоры были в ужасе, услышав строки
Проиграли 5 млн: знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на этот легкий вопрос о «Бриллиантовой руке»
Одно правило помогло Пахмутовой и Добронравову прожить вместе 67 лет: ничего сложного
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше