Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Уличные танцы. Мировой уровень" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Темное собрание
Киноафиша Сериалы Темное собрание Сезоны Сезон 1

Dark Gathering 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 25
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Темное собрание»

В 1-м сезоне сериала «Темное собрание» Кэйтаро Гэнтога учится в колледже и сторонится призраков. Когда-то один из них повредил его правую руку, а также причинил немало неприятностей близкой подруге юноши. Из-за этого, желая оградить родных, Гэнтога практически перестал общаться с другими людьми. Но благодаря стараниям подруги детства Эйко Ходзуки Кэйтаро стал налаживать свою социальную жизнь. Во время реабилитации он стал работать репетитором, а его подопечной оказалась двоюродная сестра Эйко — Яеи Ходзуки. Эта девочка не только является вундеркиндом, но и обладает такими же удивительными способностями, как сам главный герой.

График выхода новых серий Темное собрание 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
9 июля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
16 июля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
23 июля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
30 июля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
6 августа 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
13 августа 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
20 августа 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
27 августа 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
3 сентября 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
10 сентября 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
17 сентября 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
24 сентября 2023
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
1 октября 2023
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
8 октября 2023
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
15 октября 2023
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
22 октября 2023
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
29 октября 2023
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
5 ноября 2023
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
12 ноября 2023
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
19 ноября 2023
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
26 ноября 2023
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
3 декабря 2023
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
10 декабря 2023
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
17 декабря 2023
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
24 декабря 2023
График выхода всех сериалов
Related video
Опер Гнездилов из «Пса» урвал красотку: если вы смотрели «Великолепный век», то знаете актрису
Дожившая до 103 лет россиянка раскрыла секрет долголетия: доступно каждому
Доходило до драк: Гундареву неспроста ненавидели многие женщины
Этот фильм с Мордюковой запрещали на 20 лет: режиссер нарушил приказ, чтобы сохранить ленту
Добронравов ни при чем: этому мужчине Пахмутова обязана своим главным хитом
Ради «Селесты» люди бросали все дела: что время сотворило с главной звездой сериала
Шоу «Три аккорда» должны вернуть в эфир только с одним условием: народ в ужасе
«Бывают промахи и ошибки»: Белый покаялся после отмены его спектакля за границей
Тест: кто вы из героев "Спанч Боба"?
Разогнал всех: Тарзан неожиданно повел себя на похоронах
Без ботокса и филлеров: жена Михалкова 50 лет назад сражала мужчин естественной красотой (фото)
«Хочется забыть эту историю»: Яковлева раскрыла подробности своего изнасилования
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше