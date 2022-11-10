В реалити-шоу от платформы Netflix «Любовь не лжет. Сардиния» участвуют шесть пар, которые состоят в любовных отношениях. Они абсолютно уверены, что их чувства друг к другу настолько крепки, что пройдут испытание и временем, и любыми другими неурядицами. Однако им предстоит столкнуться с серьезными заданиями, которые покажут, правы они или нет. Действие проекта развернется на роскошном курорте, где произойдет обмен партнерами. Все участники смогут наблюдать за своими вторыми половинами и оценивать допустимость их поведения. Самый крепкий союз будет вознагражден денежным призом.