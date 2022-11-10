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Постер телешоу Любовь не лжет. Сардиния
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Киноафиша Сериалы Любовь не лжет. Сардиния

Любовь не лжет. Сардиния (2022 - 2022)

Amor con Fianza: Destino Cerdena 18+
Год выпуска 2022
Страна Испания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 49 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 6 часов 32 минуты

О чем телешоу

В реалити-шоу от платформы Netflix «Любовь не лжет. Сардиния» участвуют шесть пар, которые состоят в любовных отношениях. Они абсолютно уверены, что их чувства друг к другу настолько крепки, что пройдут испытание и временем, и любыми другими неурядицами. Однако им предстоит столкнуться с серьезными заданиями, которые покажут, правы они или нет. Действие проекта развернется на роскошном курорте, где произойдет обмен партнерами. Все участники смогут наблюдать за своими вторыми половинами и оценивать допустимость их поведения. Самый крепкий союз будет вознагражден денежным призом.

Любовь не лжет. Сардиния - трейлер
Любовь не лжет. Сардиния  трейлер
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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5.1 IMDb
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Сезоны
Любовь не лжет. Сардиния - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 8 эпизодов
 
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