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Постер к 1-му сезону телешоу Любовь не лжет. Сардиния
Киноафиша Сериалы Любовь не лжет. Сардиния Сезоны Сезон 1

Amor con Fianza: Destino Cerdena 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 32 минуты
О чем 1-й сезон телешоу «Любовь не лжет. Сардиния»

В 1-м сезоне шоу «Любовь не лжет. Сардиния» группа участников, состоящая из любящих пар, проверит на прочность свои чувства. Они будут жить на роскошном острове, где их разделят на совершенно другие пары и расселят по домам. Участникам дана возможность наблюдать за своими возлюбленными, однако то, что они увидят, может расстроить или шокировать их. Игроки смогут выяснить для себя, какие поступки они считают недопустимыми и за что никогда бы не простят партнера. Зрители станут свидетелями серьезных ссор, а многие отношения распадутся прямо на шоу. Этот эксперимент ради денег, ведь пара, которая докажет свою преданность, заберет с собой приз.

Список серий 1-го сезона телешоу «Любовь не лжет. Сардиния» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пять с половиной пар 5 parejas y media
Сезон 1 Серия 1
10 ноября 2022
Прошлое еще даст о себе знать El pasado siempre vuelve
Сезон 1 Серия 2
10 ноября 2022
Вымысел удивительнее правды Más allá de la verdad
Сезон 1 Серия 3
10 ноября 2022
Око за око Donde las dan, las toman
Сезон 1 Серия 4
10 ноября 2022
Сбежавшая Сара Sara a la fuga
Сезон 1 Серия 5
10 ноября 2022
Любви все гендеры покорны Amor bisexual
Сезон 1 Серия 6
10 ноября 2022
Я хочу вырваться на волю Libre, libre, quiero ser
Сезон 1 Серия 7
10 ноября 2022
Правда всегда побеждает La verdad siempre gana
Сезон 1 Серия 8
10 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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