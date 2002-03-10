Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Великая ирония" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Азазель
Киноафиша Сериалы Азазель Сезоны Сезон 1

Azazel 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 марта 2002
Год выпуска 2002
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Азазель»

В 1-м сезоне сериала «Азазель» в центре событий оказывается чиновник 14-го класса Эраст Петрович Фандорин. Этот хорошо образованный, но не богатый и не влиятельный молодой человек служит письмоводителем в Сыскном отделении. Его восхищает работа сыщиков, и он мечтает официально стать одним из них. Однажды такая возможность ему подворачивается. Скромный студент накладывает на себя руки из-за долгов – во всяком случае, в это верят прибывшие на место полицейские. Но Эраст замечает несколько несоответствий и принимается за собственное расследование. Он выходит на масштабный заговор, в котором участвуют политические деятели разных стран.

Список серий 1-го сезона сериала «Азазель» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Коллежский регистратор
Сезон 1 Серия 1
10 марта 2002
Человек будущего
Сезон 1 Серия 2
10 марта 2002
Руллентенбург
Сезон 1 Серия 3
10 марта 2002
Бедная Лиза
Сезон 1 Серия 4
10 марта 2002
График выхода всех сериалов
Related video
У Пугачевой умер сын: первым страшные подробности стране сообщил Киркоров
Общество разделилось пополам: вскрылись подробности смерти пенсионера, случившейся по вине Киркорова
«Колол препараты»: Ягудин сделал признание о покушении на жизнь конкурента
Американская сестра не отлипает от Архипа: Королева воссоединила семью
«Больше не буду отдавать детей»: Муцениеце выдвинула ультиматум Прилучному
Выступления отменяются: Полина Гагарина осталась без работы
Уже муж и жена: Сеть взорвала новость о Сейран и Ферите из «Зимородка»
Отказываются есть даже с горчицей: лучшую русскую закуску под спиртное в США отправляют в унитаз
Почти лысая, изможденная: новую Эммануэль должна была играть эта актриса
Иностранцы возненавидели любимый русскими горячий напиток: пьют еще со времен Древней Руси
Самая пошлая песня времен СССР: ее пели взрослые и дети
Ниже падать некуда: откровения Королевой о связи с американскими стриптизерами ужаснут любого
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше