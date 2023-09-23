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Постер к 2-му сезону телешоу Битва поколений
Киноафиша Сериалы Битва поколений Сезоны Сезон 2

Bitva pokolenij 12+
Название Сезон 2
Премьера сезона 23 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 1
Продолжительность сезона 1 час 10 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Битва поколений»

Во 2-м сезоне шоу «Битва поколений» ведущим вновь стал остроумный и харизматичный Константин Анисимов, который запомнился публике по первому сезону, а также по своим оригинальным проектам «Студия 69. Поменялись хитами» и «СИНГ СОНГ ШОУ». На этот раз зрителей ожидает множество сюрпризов и неожиданных противостояний. Среди участников старшего поколения в шоу снялись Стас Михайлов, Лада Дэнс, Шура, Наташа Королева, Дмитрий Маликов, Владимир Пресняков, Uma2rman, Стас Костюшкин, «Братья Грим» и Юлия Савичева. Фрешменами нового сезона стали Клава Кока, Миа Бойка, Dabro, Люся Чеботина, Amirchik, Тося Чайкина, Леша Свик, Rasa и Akmal.

График выхода новых серий Битва поколений 2 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Шура и MIA BOYKA
Сезон 2 Серия 1
23 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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