Битва поколений (2022), 3 сезон

Постер к 3-му сезону телешоу Битва поколений
Битва поколений Сезоны Сезон 3

Bitva pokolenij 12+
Название Сезон 3
Премьера сезона 14 сентября 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 10
Продолжительность сезона 11 часов 40 минут

Рейтинг шоу

0.0
Оцените 1 голос
Написать отзыв
Список серий телешоу Битва поколений
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Группа Агата Кристи и The Hatters Выпуск 1
Сезон 3 Серия 1
14 сентября 2024
Дима Билан и МОТ
Сезон 3 Серия 2
21 сентября 2024
Алена Апина и Ольга Бузова
Сезон 3 Серия 3
28 сентября 2024
Группа Смысловые галлюцинации и Группа Tри для дождя
Сезон 3 Серия 4
5 октября 2024
Слава и Султан Лагучев.
Сезон 3 Серия 5
12 октября 2024
Дюна и Хлеб
Сезон 3 Серия 6
19 октября 2024
Алена Свиридова и Ева Власова
Сезон 3 Серия 7
26 октября 2024
Лариса Долина и ST
Сезон 3 Серия 8
2 ноября 2024
Сосо Павлиашвили и Ольга Серябина
Сезон 3 Серия 9
9 ноября 2024
Марина Хлебникова и Газан Ольга
Сезон 3 Серия 10
16 ноября 2024

