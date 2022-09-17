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Постер к 1-му сезону телешоу Битва поколений
Киноафиша Сериалы Битва поколений Сезоны Сезон 1

Bitva pokolenij 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 11 часов 40 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Битва поколений»

В 1-м сезоне шоу «Битва поколений» схлестнутся поколения — именитые мэтры отечественного шоу-бизнеса и начинающие знаменитости, которые совсем недавно покорили сердца широкой публики и поднялись на вершины хит-парадов. Участников поделят на пары по одному представителю из прошлого и нового поколения исполнителей. Они должны будут продемонстрировать, что их синглы, их умение импровизировать на сцене и вокальные данные живьем лучше, чем у оппонента. Каждый должен будет исполнить по одной песне из разных категорий, а жюри оценит их мастерство. В жюри – Лариса Долина, Виктор Дробыш, DAVA и MIA BOYKA в звездном кресле. 

Список серий телешоу Битва поколений График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Иванушки Интернешнл и Хабиб
Сезон 1 Серия 1
17 сентября 2022
Митя Фомин и Даня Милохин.
Сезон 1 Серия 2
24 сентября 2022
Диана Арбенина и Ваня Дмитриенко
Сезон 1 Серия 3
1 октября 2022
Группа Градусы и Артём Качер
Сезон 1 Серия 4
8 октября 2022
Iowa и Мари Краймбрери
Сезон 1 Серия 5
15 октября 2022
Группа На–На и группа GAYAZOV$ BROTHER$
Сезон 1 Серия 6
22 октября 2022
Катя Лель и Kristina Si
Сезон 1 Серия 7
29 октября 2022
Акула (Оксана Почепа) и Mary Gu
Сезон 1 Серия 8
5 ноября 2022
Николай Басков и Егор Шип.
Сезон 1 Серия 9
12 ноября 2022
Ева Польна и Zivert
Сезон 1 Серия 10
19 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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