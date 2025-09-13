Меню
Битва поколений (2022), 4 сезон
О телешоу
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Bitva pokolenij
12+
Название
Сезон 4
Премьера сезона
13 сентября 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
4
Продолжительность сезона
4 часа 40 минут
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
1
голос
Написать отзыв
График выхода новых серий Битва поколений 4 сезона
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Выпуск
Сезон 4
Серия 1
13 сентября 2025
Полина Гагарина и Bearwolf
Сезон 4
Серия 2
20 сентября 2025
Алсу и Filatov & Karas
Сезон 4
Серия 3
27 сентября 2025
Группа Лицей и Юлианна Караулова
Сезон 4
Серия 4
4 октября 2025
