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Постер к 1-му сезону сериала Лихие, смелые, дерзкие
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Киноафиша Сериалы Лихие, смелые, дерзкие Сезоны Сезон 1

Лихие, смелые, дерзкие, 1 сезон

Kids in Crime 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 2 часа 48 минут
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Лихие, смелые, дерзкие»

В 1-м сезоне сериала «Лихие, смелые, дерзкие» события происходят в 2000-е. Это время свободы, вседозволенности и особой популярности запрещенных веществ среди молодежи. Главным действующим лицом этой истории стал семнадцатилетний Томми из провинциального города Сарпсборг, который получил травму во время игры в футбол и распрощался со спортивной карьерой. У тинейджера больше нет планов и целей на будущее. Жизнь юноши меняется после встречи со старым приятелем Полем. Тот знакомит Томми со своими друзьями, которые занимаются продажей наркотиков. Томми постепенно засасывает атмосфера произвола, царящая в криминальных кругах.

Список серий 1-го сезона сериала «Лихие, смелые, дерзкие» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
25 ноября 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
25 ноября 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
25 ноября 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
2 декабря 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
2 декабря 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
2 декабря 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
9 декабря 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
9 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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