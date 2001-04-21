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Лиа Матильда Скор Мюрен
Lea Myren
Киноафиша
Персоны
Лиа Матильда Скор Мюрен
Лиа Матильда Скор Мюрен
Lea Myren
Дата рождения
21 апреля 2001
Возраст
24 года
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Осло, Норвегия
Рост
173 см
Цвет глаз
голубой
Популярные фильмы
7.2
Гадкая сестра
(2025)
Билеты
0.0
Лихие, смелые, дерзкие
(2022)
Фильмография Лиа Матильда Скор Мюрен
Жанр
Все
Драма
Комедия
Ужасы
Год
Все
2025
2022
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Актриса
2
7.2
Гадкая сестра
Den stygge stesøsteren
комедия, драма, ужасы
2025, Дания / Норвегия / Польша / Швеция
Смотреть трейлер
Рецензия
Билеты
Лихие, смелые, дерзкие
драма
2022, Норвегия
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