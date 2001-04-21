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Лиа Матильда Скор Мюрен Lea Myren
Киноафиша Персоны Лиа Матильда Скор Мюрен

Лиа Матильда Скор Мюрен

Lea Myren

Дата рождения
21 апреля 2001
Возраст
24 года
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Осло, Норвегия
Рост
173 см
Цвет глаз
голубой

Популярные фильмы

Гадкая сестра 7.2
Гадкая сестра (2025)
Лихие, смелые, дерзкие 0.0
Лихие, смелые, дерзкие (2022)

Фильмография Лиа Матильда Скор Мюрен

Жанр
Год
Все 2 Фильмы 1 Сериалы 1 Актриса 2
Гадкая сестра 7.2
Гадкая сестра Den stygge stesøsteren
комедия, драма, ужасы 2025, Дания / Норвегия / Польша / Швеция
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Лихие, смелые, дерзкие
Лихие, смелые, дерзкие
драма 2022, Норвегия
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