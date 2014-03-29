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Постер телешоу Чудеса природы
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Киноафиша Сериалы Чудеса природы

Чудеса природы (2014 - …)

Miracles of Nature 18+
Год выпуска 2014
Страна США/Чехия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал AWE
Продолжительность телешоу 13 часов 0 минут

О чем телешоу

Где на Земле можно отыскать единственный ледник, до которого не добрался человек? Где располагается самый большой, самый высокий или самый небольшой водопад в мире? Какая пустыня наиболее сухая или отличается самой большой протяженностью? Где можно увидеть самые неприступные скалы, самое глубокое место в океане и где находятся соляные равнины? Создатели проекта позволят зрителям погрузиться в мир гейзеров, вулканов и гор. Это удивительные творения природы, к которым не притронулась рука человека.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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8.3 IMDb
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Сезоны
Чудеса природы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 13 эпизодов
 
Чудеса природы - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
TBA, 13 эпизодов
 
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