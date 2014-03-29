Где на Земле можно отыскать единственный ледник, до которого не добрался человек? Где располагается самый большой, самый высокий или самый небольшой водопад в мире? Какая пустыня наиболее сухая или отличается самой большой протяженностью? Где можно увидеть самые неприступные скалы, самое глубокое место в океане и где находятся соляные равнины? Создатели проекта позволят зрителям погрузиться в мир гейзеров, вулканов и гор. Это удивительные творения природы, к которым не притронулась рука человека.