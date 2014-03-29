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Киноафиша Сериалы Чудеса природы Сезоны Сезон 1

Чудеса природы, 1 сезон

Miracles of Nature 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 марта 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 13
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон телешоу «Чудеса природы»

В 1-м сезоне сериала «Чудеса природы» станет известно, где на планете можно найти единственный нетронутый ледник, а также какая пустыня больше остальных. Зрители смогут открыть для себя мир самых труднодоступных мест на планете. Все эти места связывает одно: они не являются делом рук человека, это удивительные творения и чудеса природы. Каждый получит возможность увидеть Патагонию с ее удивительными ледниками, затеряться среди единственной европейской степи – Венгерской Пусты, где есть местное чудо – горячие источники, а также Белиз, где можно полюбоваться крупнейшим коралловым рифом южного полушария.

Список серий 1-го сезона телешоу «Чудеса природы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Патагония. Венгрия
Сезон 1 Серия 1
29 марта 2014
Шотландия. Байкал
Сезон 1 Серия 2
TBA
Йемен. Оман
Сезон 1 Серия 3
TBA
Карибский бассейн. Австралия
Сезон 1 Серия 4
TBA
Шпицберген, Арктика
Сезон 1 Серия 5
TBA
Мадейра, Тайвань и Бали
Сезон 1 Серия 6
TBA
Монголия. Гоби. Иордания
Сезон 1 Серия 7
TBA
Коста-Рика. Кения
Сезон 1 Серия 8
TBA
Исландия. Лаос
Сезон 1 Серия 9
TBA
Лапландия. Альпы. Гибралтар
Сезон 1 Серия 10
TBA
Шетландские острова, Алматы
Сезон 1 Серия 11
TBA
Чешская Республика. Куба. Фиджи
Сезон 1 Серия 12
TBA
Южный и Северный Израиль
Сезон 1 Серия 13
TBA
График выхода всех сериалов
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