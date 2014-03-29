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Постер к 2-му сезону телешоу Чудеса природы
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Киноафиша Сериалы Чудеса природы Сезоны Сезон 2

Чудеса природы, 2 сезон

Miracles of Nature 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Количество серий 13
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
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О чем 2-й сезон телешоу «Чудеса природы»

Во 2-м сезоне сериала «Чудеса природы» Йемен представляет собой парадокс жесткости и красоты, и каждый зритель получит уникальную возможность поближе познакомиться с местной культурой и достопримечательностями. В Йемене мужчины носят тупые кинжалы за поясами. На острове Сокотра можно увидеть девственную природу, к которой не притрагивалась рука человека. В Омане можно получить много информации о ладане и открыть для себя очарование верблюдов. Приключение продолжится в Шпицбергене, а оттуда зрители отправятся исследовать ледяную пустошь Арктики и откроют для себя великолепие канадской природы в двух франкоязычных регионах.

Список серий телешоу Чудеса природы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Острова Вестеролен, Фэр-Айл
Сезон 2 Серия 1
TBA
Зимбабве. Замбия. водопад Виктория
Сезон 2 Серия 2
TBA
Канарские острова. Марокко
Сезон 2 Серия 3
TBA
Веракрус, Каймановы острова
Сезон 2 Серия 4
TBA
Альпы. Португалия. Корсика
Сезон 2 Серия 5
TBA
Сейшельские острова, Муриций; Южное Киву
Сезон 2 Серия 6
TBA
Боливия
Сезон 2 Серия 7
TBA
Замбия, Латвия, Грузия
Сезон 2 Серия 8
TBA
Эфиопия, Ямайка
Сезон 2 Серия 9
TBA
Польша, Карибы
Сезон 2 Серия 10
TBA
Афганистан. Турция. Патагония
Сезон 2 Серия 11
TBA
Таиланд, Шри-Ланка
Сезон 2 Серия 12
TBA
Кругосветное путешествие
Сезон 2 Серия 13
TBA
График выхода всех сериалов
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