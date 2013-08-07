Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Вселенная Стивена Кинга" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Повелитель солнца
Смотрите за 1
Киноафиша Сериалы Повелитель солнца Сезоны Сезон 1

Повелитель солнца, 1 сезон

Joogoonui Taeyang 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 августа 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 17
Продолжительность сезона 19 часов 50 минут
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Повелитель солнца»

В 1-м сезоне сериала «Повелитель солнца» простая девушка Тхэ Гон-шиль начинает видеть призраков. Пытаясь помочь душам обрести вечный покой, она сталкивается с циничным предпринимателем Чу Джун-воном. Бизнесмен отказывается верить в существование потусторонних сил, но все же принимает чудачку на работу секретаршей. Вскоре Гон-шиль влюбляется в своего черствого босса, коего интересует исключительно заработок. Она делает все возможное, чтобы доказать Чжун-вону, что духи действительно существуют, а также тщетно пытается добиться от него взаимных чувств.

Список серий 1-го сезона сериала «Повелитель солнца» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
7 августа 2013
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
8 августа 2013
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
14 августа 2013
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
15 августа 2013
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
21 августа 2013
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
22 августа 2013
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
28 августа 2013
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
29 августа 2013
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
4 сентября 2013
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
5 сентября 2013
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
11 сентября 2013
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
12 сентября 2013
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
19 сентября 2013
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
25 сентября 2013
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
26 сентября 2013
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
2 октября 2013
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
3 октября 2013
График выхода всех сериалов
Related video
Женщины с этими именами обречены терпеть неудачи до конца жизни
«Сегодня умерла»: Стас Пьеха не находит себе места из-за ухода бабушки
Главный мачо российского кино совсем сдал: женские сердца будут разбиты (фото)
Превзошел во всем: Михалкову в этом фильме нашли неожиданную замену
Личная баня, живые и мертвые животные: в каких хоромах поселился доктор Мясников
Тест: какой вы покемон?
Женщины не способны устоять перед мужчинами с этими именами: сбивающая с ног харизма
Невозможно было жить: что творилось на съемках шоу «Квартирный вопрос»
Вот как выглядит советский актер, от которого женщины теряли голову: маленький и хромой
Настоящая армянская: почему Луспекаев всю жизнь работал под чужой фамилией
Тучный и уставший старик: не поверите глазам, увидев Киркорова без грима до всех операций
Погубила свою красоту: народ ахнул, увидев фото Прокловой до пластики
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше