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Киноафиша Сериалы Повелитель солнца Сезоны

Повелитель солнца, список сезонов

Joogoonui Taeyang 12+
Год выпуска 2013
Страна Южная Корея
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал SBS
Смотрите за 1
Список сезонов сериала «Повелитель солнца»
Повелитель солнца - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
17 эпизодов 7 августа 2013 - 3 октября 2013
 
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