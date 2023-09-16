В центре событий оказывается Дана Корнилова – финансовый консультант. Она убеждена, что в жизни, как и в трудовой деятельности, все надо планировать. Так же она пытается настроить и свою маму Ольгу – арт-терапевта, которая привыкла слепо следовать за своим сердцем. Но внезапно Дану оставляет возлюбленный, а потом она теряет и работу. Тогда главная героиня решает в корне изменить свою жизнь, отправиться в Турцию и заняться там парусным спортом. В солнечной стране молодая женщина встречает русского эмигранта...