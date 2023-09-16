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Постер сериала Превратности любви
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Киноафиша Сериалы Превратности любви

Превратности любви (2023 - 2023)

Prevratnosti lyubvi 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается Дана Корнилова – финансовый консультант. Она убеждена, что в жизни, как и в трудовой деятельности, все надо планировать. Так же она пытается настроить и свою маму Ольгу – арт-терапевта, которая привыкла слепо следовать за своим сердцем. Но внезапно Дану оставляет возлюбленный, а потом она теряет и работу. Тогда главная героиня решает в корне изменить свою жизнь, отправиться в Турцию и заняться там парусным спортом. В солнечной стране молодая женщина встречает русского эмигранта...

В ролях
В ролях
Марина Митрофанова
Марина Митрофанова
Дарья Фекленко
Дарья Фекленко
Алексей Нестеренко
Алексей Нестеренко
Антон Денисенко
Антон Денисенко
Ольга Саханова
Ольга Саханова
Мария Осипова
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Превратности любви - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
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