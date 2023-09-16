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Постер к 1-му сезону сериала Превратности любви
Киноафиша Сериалы Превратности любви Сезоны Сезон 1

Превратности любви, 1 сезон

Prevratnosti lyubvi 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Превратности любви»

В 1-м сезоне сериала «Превратности любви» еще вчера Дана была состоятельна и в работе, и в личной жизни. Ее будущее было распланировано с точностью до минуты. Но в одночасье все изменилось. Лишившись работы в финансовой организации и потеряв любимого человека, Дана принимает решение поступиться планами и отправиться в Турцию, чтобы заняться парусным спортом. Там Дана встречает Сашу. Когда-то он переехал сюда из России и открыл маленькое прибрежное кафе. Тем временем начальник школы парусного спорта Тимур делает Дане предложение. Дана его принимает. Она приглашает на свадьбу свою маму, которая считает, что ее дочь поступает опрометчиво.

Когда выйдет: выход первой серии 1 сезона запланирован на 16 сентября 2023. График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
16 сентября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
16 сентября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
16 сентября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
16 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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