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Постер к 2-му сезону сериала Хроники Асдала
Киноафиша Сериалы Хроники Асдала Сезоны Сезон 2

Хроники Асдала, 2 сезон

Aseudal Yeondaegi 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 9 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 1
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Хроники Асдала»

Во 2-м сезоне сериала «Хроники Асдала» захватывающие приключения обитателей Асдала продолжаются. Танъя поражена тем, как Асдал воспринял ее новую роль. Она настаивает на том, чтобы Тэалья и Тагон выполнили свою часть сделки. Михол рассказывает Тагону о некоторых нюансах жизни правителя. Внешний вид Саи сбивает Вахана с толку. Ынсом получает помощь от неанталов. Чтобы выжить в Асдале, нужно знать, как занять выгодную позицию. Следует непременно сторону, которой придерживается местное правление. На Тэальху совершается нападение, и Тагон заставляет замолчать тех, кто раскрыл его секрет.

Список серий сериала Хроники Асдала График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
9 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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