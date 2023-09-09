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Хроники Асдала, список сезонов

Aseudal Yeondaegi 18+
Год выпуска 2019
Страна Южная Корея
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал tvN
Список сезонов сериала «Хроники Асдала»
Хроники Асдала - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
18 эпизодов 1 июня 2019 - 22 сентября 2019
 
Хроники Асдала - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
1 эпизод 9 сентября 2023
 
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