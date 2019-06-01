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Постер к 1-му сезону сериала Хроники Асдала
Киноафиша Сериалы Хроники Асдала Сезоны Сезон 1

Хроники Асдала, 1 сезон

Aseudal Yeondaegi 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 июня 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 18
Продолжительность сезона 27 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Хроники Асдала»

В 1-м сезоне сериала «Хроники Асдала» представлена история о зарождении цивилизации и народов в древние времена. Это история об удивительных героях, их борьбе, единстве и любви к людям, которые живут в крае под названием Асдал. Санунг и Сарам предлагают заключить союз с Неанталом, человекоподобной расой монстров. После того как события разворачиваются не так, как все ожидали, Тагон берет на себя командование Великой охотой. Жители деревни ополчились на Ынсома, узнав, что ему снятся сны. Танъя тоже сомневается в своей судьбе. Тагон приветствует своих единомышленников в весьма неожиданном месте.

Список серий сериала Хроники Асдала График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
1 июня 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
2 июня 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
8 июня 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
9 июня 2019
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
15 июня 2019
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
16 июня 2019
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
22 июня 2019
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
23 июня 2019
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
29 июня 2019
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
30 июня 2019
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
6 июля 2019
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
7 июля 2019
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
7 сентября 2019
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
8 сентября 2019
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
14 сентября 2019
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
15 сентября 2019
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
21 сентября 2019
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
22 сентября 2019
График выхода всех сериалов
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