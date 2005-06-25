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Постер к 2-му сезону сериала Фил из будущего
Киноафиша Сериалы Фил из будущего Сезоны Сезон 2

Фил из будущего, 2 сезон

Phil of the Future 6+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 25 июня 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 22
Продолжительность сезона 8 часов 4 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Фил из будущего»

Во 2-м сезоне сериала «Фил из будущего» заместитель директора Хакетт переезжает в соседний дом с семьей Фила. Парень чувствует, что он начинает о чем-то догадываться, поэтому приглашает его на ужин к Диффи, чтобы развеять все подозрения. Но выглядеть «нормальной семьей» оказывается сложнее, чем всем сперва казалось. Кили ссорится со своей лучшей подругой Тиа, поэтому Филу приходится составлять ей компанию во всех ее «девичьих» делах, чтобы она не грустила. Вскоре он понимает, что не выдержит еще одного дня маникюра и расслабляющих масок, поэтому решает помирить рассорившихся девочек. Тем временем у него завязываются отношения с Оливией.

Список серий 2-го сезона сериала «Фил из будущего» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
День Версы Versa Day
Сезон 2 Серия 1
25 июня 2005
Вирту-Дата Virtu-Date
Сезон 2 Серия 2
26 июня 2005
Хихикать The Giggle
Сезон 2 Серия 3
8 июля 2005
Время ужина Dinner Time
Сезон 2 Серия 4
22 июля 2005
Тиа, Виа или Я… Э-э Tia, Via, or Me... Uh
Сезон 2 Серия 5
5 августа 2005
Будьте готовы идти-гоу Get Ready to Go-Go
Сезон 2 Серия 6
5 августа 2005
Фил без будущего Phil Without a Future
Сезон 2 Серия 7
19 августа 2005
Капсула замедленного действия Time Release Capsule
Сезон 2 Серия 8
26 августа 2005
Маменькин сынок Mummy's Boy
Сезон 2 Серия 9
9 сентября 2005
Возможно-Сидя Maybe-Sitting
Сезон 2 Серия 10
23 сентября 2005
Хороший Фил Хантинг Good Phil Hunting
Сезон 2 Серия 11
30 сентября 2005
Пим-ципал Pim-Cipal
Сезон 2 Серия 12
21 октября 2005
Фил из Гаража Phil of the Garage
Сезон 2 Серия 13
11 ноября 2005
Это чудесная жизнь Фила It's a Wonder-Phil Life
Сезон 2 Серия 14
27 ноября 2005
Рождественские каникулы Christmas Break
Сезон 2 Серия 15
2 декабря 2005
Застрял в ссоре с тобой Stuck in the Meddle with You
Сезон 2 Серия 16
6 января 2006
Трансляция блюза Broadcast Blues
Сезон 2 Серия 17
24 марта 2006
С Днем Нира Happy Nird-Day
Сезон 2 Серия 18
31 марта 2006
Боль будущего Ill of the Future
Сезон 2 Серия 19
24 июня 2006
Где ВОЛШЕБНИК? Where's the Wizard?
Сезон 2 Серия 20
7 июля 2006
Не такой уж и великий прадедушка Not-So-Great Great Great Grandpa
Сезон 2 Серия 21
11 августа 2006
Назад в будущее Back to the Future
Сезон 2 Серия 22
19 августа 2006
График выхода всех сериалов
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