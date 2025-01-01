Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Фил из будущего Цитаты

Цитаты из сериала Фил из будущего

Phil Diffy Я не хочу быть твоей девушкой. Я хочу быть твоим *другом*.
[остановился, встревоженно глядя на удивлённое лицо Кили]
Phil Diffy Я имею в виду, твоим другом... который мальчик. Парнем. Парнем-другом.
Keely Teslow Почему ты мне не сказала?
Phil Diffy Я не знал, как.
Keely Teslow Фил, ты можешь мне всё рассказать.
[берёт его за плечи]
Keely Teslow Я твоя девушка. Я, я, я имею в виду... твой друг, который девочка. Девушка. Девушка-друг.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Keely Teslow Я не могу её терпеть! Хотела бы, чтобы на неё упало здание! Хотела бы, чтобы её ужалила пчела весом в пятьдесят паундов!
Keely Teslow [переключается на спальню Фила, Фил играет на барабанах] Хотела бы, чтобы собака приняла её за пожарный гидрант! Хотела бы, чтобы женская сборная США по футболу использовала её вместо мяча!
Phil Diffy Эй, как насчёт того, чтобы на неё наехал каток?
Keely Teslow [смотрит на него] Фил, повзрослей!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Keely Teslow Она в Индонезии.
Phil Diffy Ты спутал широту и долготу. Она рядом с Кидом Роком и Рики Лейк.
Keely Teslow Я знаю короткий путь через Тайгера Вудса.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bradley Benjamin Farmer [офицеру] У неё было только одно имя, Пим... высокая, с длинными блондинистыми волосами... и, странным образом, привлекательная.
[осознавая, что офицер всё ещё пишет]
Bradley Benjamin Farmer Эй, не надо этого писать!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Keely Teslow [весело] Привет! Я получила твоё сообщение. Где твоя ракетка?
Phil Diffy Мой папа сказал, что наш проект с пуддинатором привлечёт много внимания, и люди узнают, что мы из будущего... Наша семья должна переехать.
Keely Teslow Это безумие! У нас были все эти планы! Мы собирались поехать на рыбалку этим летом, а я ненавижу рыбалку. Единственная причина, по которой я собиралась пойти, это потому, что думала, что с тобой будет весело!
[пауа]
Keely Teslow Т-ты когда уезжаешь?
Phil Diffy Сегодня вечером.
Keely Teslow С-сегодня вечером? Это нечестно! Кажется, что дети должны иметь право голоса в том, переезжать или нет!
Phil Diffy [тихо] Скажи мне об этом.
Keely Teslow Так, ты хочешь сыграть один последний матч в теннис?
[передаёт мяч Филу]
Phil Diffy Кили, ты знаешь, что я хочу. Я не могу. Мне нужно помочь собрать вещи.
[переходит к Кили, которая не может найти слов]
Phil Diffy Пока, Кили.
[обнимает Кили, затем начинает уходить. Останавливается и бросает мяч. За кадром кошка мяукает, разрушая грустный момент Фили.]
Phil Diffy [кричит] Извини!
[дует рожицу и уходит из кадра]
Keely Teslow [тихо] Пока, Фил.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Phil Diffy Ну, Гигл предназначен всего для одного.
Keely Teslow Мы можем сесть близко.
Phil Diffy Хорошо.
[Подвигается, чтобы Кили присела рядом с ним очень близко]
Keely Teslow [её щёка прямо рядом с его] Ты в порядке?
Phil Diffy [улыбается, счастлив от близости Кили] Угу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Keely Teslow [К Филу] Эм, слишком много людей!
Phil Diffy Эм, Мам, Пап?
Lloyd Diffy Но это мой дом!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Брэдли Бенджамин Фармер Я думаю, это больше woman's job. Ты же знаешь, как это, мистер Диффи?
Ллойд Диффи [смеясь] Как же!
[видя лицо Барбары]
Ллойд Диффи К-Как ты смеешь так говорить, ты бессердечный болван! Э-Э, дорогая, проведи ему тот разговор, который всегда проводишь со мной!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Pim Diffy [говоря Филу, потирая голову Кёртиса] Теперь остановись, а то он упадёт на пол.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Joel Messerschmidt Итак, ребята, на следующей неделе у нас будет неожиданный тест. Часть сюрприза в том, что тест будет завтра. Учиться рекомендуется, хотя это бесполезно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Пим мешает статическое электричество, и у неё дымится волос в коридоре]
Мистер Хакетт [весело] Нельзя курить!
[Она смеряет его яростным взглядом]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Phil Diffy [входит и видит сэра Исаака Ньютона и Альберта Эйнштейна за столом] Фил, я же говорил тебе не использовать голографических гениев для помощи с домашкой.
Phil Diffy Они совершенно не помогают, и это самые большие задроты всех времен.
Lloyd Diffy [смотрит в холодильник] Эй, кто выпил все мои соки?
[они прятали соки под столом]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Pim Diffy Удивительно, как ты смогла управлять такой силой?
Curtis Шары любят Кёртиса... Кёртис любит шары!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Phil Diffy Мы должны остановить её. Вот что нам нужно сделать. Нам нужно придумать план.
Keely Teslow Хорошо.
[долгая пауза]
Keely Teslow Ты думаешь над планом? А то я просто выгляжу серьёзной.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Фил Дифи Кили, Кили, Кили.
Кили Теслоу [нежно толкает Фила] Не трой меня, Кили!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Barbara Diffy Это идеально! Я могла бы быть ведущей с запасом!
Pim Diffy Мам, ты даже тост не можешь сделать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Keely Teslow В будущем ты дождёшься меня?
Phil Diffy Правда? Потому что к тому времени ты будешь ужасно старым.
Phil Diffy Но это не должно иметь значения. Увидимся, перчик.
Keely Teslow Увидимся, соль.
Keely Teslow А... в других новостях... О, какой в этом смысл, мы все знаем, что ничего не сможет это превзойти!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Pim Diffy [борьба за пакет молока] Ты выпил всё молоко!
Phil Diffy Это потому, что ты использовал всю некрасоту!
Pim Diffy Ты съел весь тост!
Phil Diffy Я думал, что это справедливо, я съел всю кашу
[усмехается]
Barbara Diffy Успокойтесь, вы двое. Тостов ещё много
[кладет несколько на стол]
Phil Diffy [саркастично] О нет, я обидел коротышку!
Pim Diffy Этого достаточно!
Phil Diffy Хочешь сказать это стоя?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Phil Diffy [Преобразовался в пятилетнего из-за несчастного случая во время нянечества] Я ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО!
Lloyd Diffy Фил, тебе пять?
Phil Diffy ...Нет.
Lloyd Diffy Серьёзно? Потому что ты выглядишь как пятилетний.
[Фил трясёт головой]
Lloyd Diffy Скажи, если это смешно. Тук-тук.
Phil Diffy Кто там?
Lloyd Diffy Бу.
Phil Diffy Бу кто?
Lloyd Diffy Перестань плакать, и я скажу тебе.
[Фил находит это очень забавным, прикрывая лицо рукой]
Lloyd Diffy Вот и всё, ты ПЯТЬ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Рики Уллман
Элисон Мичалка
Aly Michalka
Craig Anton
Эми Брюкнер
Amy Bruckner
Джоэл Брукс
Joel Brooks
Жан-Поль Ману
J. P. Manoux
Lise Simms
Новый сериал-детектив «Здесь все свои» оказался тем самым, которого так долго ждали — рейтинг 8,7 говорит сам за себя
Netflix бросил вызов «Йеллоустоуну»: в вестерне «Покинутые» две семьи связаны преступлением, тайной и землей с серебром — и тут начинается битва
Месть Асиля и возвращение Чимен: спойлеры к «Клюквенному щербету» вновь соберут Уналов за одним столом
«Я был там в 1997-м — теперь пережил все заново»: польский сериал-катастрофа с Netflix — драма на уровне «Чернобыля» от НВО
Цензура такая, что советскому кино и не снилась: Стивену Кингу покорился уникальный антирекорд — внукам не похвастаешься
Оценки выше, чем у «Трех богатырей»: забытый российский мульт в США полюбили сильнее, чем у нас — для детей, но на взрослые темы
«Ошибки устанешь перечислять»: историки поставили клеймо на распиаренной исторической драме с Хабенским — «Это фейк!»
До этого показали лишь избранным: Дауни-младший наконец-то официально вернулся на большие экраны в MCU (первый взгляд)
«Я написал сценарий и снял»: Тарантино достал с полки забытую версию «Убить Билла» — первоначальную задумку покажут в кино
Цензура такое не пропустила бы: в новой экранизации Кинга пришлось полностью менять книжную концовку — и писатель уже отреагировал
«Рай основан на чудовищной лжи»: ИИ предложил 3 продолжения «Интерстеллара» от Скорсезе, Тарантино и Нолана-младшего — каждое «взрывает» мозг
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше