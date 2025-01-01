Keely Teslow
[весело] Привет! Я получила твоё сообщение. Где твоя ракетка?
Phil Diffy
Мой папа сказал, что наш проект с пуддинатором привлечёт много внимания, и люди узнают, что мы из будущего... Наша семья должна переехать.
Keely Teslow
Это безумие! У нас были все эти планы! Мы собирались поехать на рыбалку этим летом, а я ненавижу рыбалку. Единственная причина, по которой я собиралась пойти, это потому, что думала, что с тобой будет весело!
[пауа]
Keely Teslow
Т-ты когда уезжаешь?
Phil Diffy
Сегодня вечером.
Keely Teslow
С-сегодня вечером? Это нечестно! Кажется, что дети должны иметь право голоса в том, переезжать или нет!
Phil Diffy
[тихо] Скажи мне об этом.
Keely Teslow
Так, ты хочешь сыграть один последний матч в теннис?
[передаёт мяч Филу]
Phil Diffy
Кили, ты знаешь, что я хочу. Я не могу. Мне нужно помочь собрать вещи.
[переходит к Кили, которая не может найти слов]
Phil Diffy
Пока, Кили.
[обнимает Кили, затем начинает уходить. Останавливается и бросает мяч. За кадром кошка мяукает, разрушая грустный момент Фили.]
Phil Diffy
[кричит] Извини!
[дует рожицу и уходит из кадра]
Keely Teslow
[тихо] Пока, Фил.