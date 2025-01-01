Keely Teslow [весело] Привет! Я получила твоё сообщение. Где твоя ракетка?

Phil Diffy Мой папа сказал, что наш проект с пуддинатором привлечёт много внимания, и люди узнают, что мы из будущего... Наша семья должна переехать.

Keely Teslow Это безумие! У нас были все эти планы! Мы собирались поехать на рыбалку этим летом, а я ненавижу рыбалку. Единственная причина, по которой я собиралась пойти, это потому, что думала, что с тобой будет весело!

[пауа]

Keely Teslow Т-ты когда уезжаешь?

Phil Diffy Сегодня вечером.

Keely Teslow С-сегодня вечером? Это нечестно! Кажется, что дети должны иметь право голоса в том, переезжать или нет!

Phil Diffy [тихо] Скажи мне об этом.

Keely Teslow Так, ты хочешь сыграть один последний матч в теннис?

[передаёт мяч Филу]

Phil Diffy Кили, ты знаешь, что я хочу. Я не могу. Мне нужно помочь собрать вещи.

[переходит к Кили, которая не может найти слов]

Phil Diffy Пока, Кили.

[обнимает Кили, затем начинает уходить. Останавливается и бросает мяч. За кадром кошка мяукает, разрушая грустный момент Фили.]

Phil Diffy [кричит] Извини!

[дует рожицу и уходит из кадра]