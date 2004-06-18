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Постер к 1-му сезону сериала Фил из будущего
Киноафиша Сериалы Фил из будущего Сезоны Сезон 1

Фил из будущего, 1 сезон

Phil of the Future 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 июня 2004
Год выпуска 2004
Количество серий 21
Продолжительность сезона 7 часов 42 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Фил из будущего»

В 1-м сезоне сериала «Фил из будущего» в обычную американскую школу приходит новый ученик – симпатичный и обаятельный старшеклассник Фил. Он выглядит как самый обычный подросток и быстро заводит новых друзей. Однако правда заключается в том, что Фил прибыл вместе со своими родителями из далекого будущего. Его родное время – 2121 год, а на сто лет назад он перенесся случайно из-за неисправности в их семейном космическом корабле. Теперь семья не может вернуться домой, ведь необходимую деталь для корабля в XXI веке еще попросту не изобрели. Поэтому Фил постепенно погружается в новый для себя мир, не теряя надежды на возвращение.

Список серий 1-го сезона сериала «Фил из будущего» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Твое обманчивое сердце Meet the Curtis
Сезон 1 Серия 1
18 июня 2004
День объединения Unification Day
Сезон 1 Серия 2
18 июня 2004
Знакомьтесь, Кертис Your Cheatin' Heart
Сезон 1 Серия 3
18 июня 2004
Филлин в Phillin' In
Сезон 1 Серия 4
18 июня 2004
Таннер Tanner
Сезон 1 Серия 5
25 июня 2004
Бешеный бык Raging Bull
Сезон 1 Серия 6
2 июля 2004
Мой путь My Way
Сезон 1 Серия 7
9 июля 2004
Самый дорогой папа Daddy Dearest
Сезон 1 Серия 8
23 июля 2004
Феромонально Ваш Pheremonally Yours
Сезон 1 Серия 9
6 августа 2004
Будущий репетитор Future Tutor
Сезон 1 Серия 10
13 августа 2004
Будущий Джок Future Jock
Сезон 1 Серия 11
13 августа 2004
Ты говоришь Тое-Мато You Say Toe-Mato
Сезон 1 Серия 12
13 августа 2004
Детский сад для собак Doggie Daycare
Сезон 1 Серия 13
27 августа 2004
Исправим при редактировании We'll Fix It in Editing
Сезон 1 Серия 14
1 октября 2004
Хэллоуин Halloween
Сезон 1 Серия 15
8 октября 2004
Возраст до красоты Age Before Beauty
Сезон 1 Серия 16
12 ноября 2004
Неандер-Фил Neander-Phil
Сезон 1 Серия 17
10 декабря 2004
Двойные неприятности Double Trouble
Сезон 1 Серия 18
1 января 2005
Доить это Milkin' It
Сезон 1 Серия 19
25 марта 2005
Угловой карман Corner Pocket
Сезон 1 Серия 20
8 апреля 2005
Команда Диффи Team Diffy
Сезон 1 Серия 21
28 октября 2005
График выхода всех сериалов
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