Вселенная зомби (2023), 2 сезон
О телешоу
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Zombieverse
16+
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
19 ноября 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
7
Продолжительность сезона
6 часов 18 минут
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
1
голос
4.5
IMDb
Написать отзыв
Список серий телешоу Вселенная зомби
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 1
Episode 1
Сезон 2
Серия 1
19 ноября 2024
Сезон 2
Episode 2
Сезон 2
Серия 2
19 ноября 2024
Сезон 3
Episode 3
Сезон 2
Серия 3
19 ноября 2024
Сезон 4
Episode 4
Сезон 2
Серия 4
19 ноября 2024
Сезон 5
Episode 5
Сезон 2
Серия 5
19 ноября 2024
Сезон 6
Episode 6
Сезон 2
Серия 6
19 ноября 2024
Сезон 7
Episode 7
Сезон 2
Серия 7
19 ноября 2024
