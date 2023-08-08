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Постер к 1-му сезону телешоу Вселенная зомби
Киноафиша Сериалы Вселенная зомби Сезоны Сезон 1

Вселенная зомби, 1 сезон

Zombieverse 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 12 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Вселенная зомби»

В 1-м сезоне шоу «Вселенная зомби» покажет зарисовки из жизни Сеула в самое непростое для него время. События начинаются с того, что в южнокорейском городе разбушевался страшный вирус, который полностью меняет природу человека. Каждый заразившийся превращается в беспощадного зомби, стремящегося причинить вред тем, кому еще удалось сохранить человеческий облик и трезвый ум. Проект Netflix продемонстрирует истории тех людей, кто вынужден существовать в ситуации полной непредсказуемости и сражаться со свирепыми существами, которые когда-то были их земляками. Каждая минута в Сеуле бросает вызов их смелости и находчивости.

Список серий телешоу Вселенная зомби График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
8 августа 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
8 августа 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
8 августа 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
8 августа 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
8 августа 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
8 августа 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
8 августа 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
8 августа 2023
График выхода всех сериалов
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