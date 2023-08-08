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Вселенная зомби
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Вселенная зомби, список сезонов
Zombieverse
16+
Год выпуска
2023
Страна
Южная Корея
Эпизод длится
54 минуты
Стрим-сервис
Netflix
Список сезонов телешоу «Вселенная зомби»
Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов
8 августа 2023
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