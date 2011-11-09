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Постер к 1-му сезону сериала Вуншпунш
Киноафиша Сериалы Вуншпунш Сезоны Сезон 1

Вуншпунш , 1 сезон

Wunschpunsch
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 ноября 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 26
Продолжительность сезона 9 часов 32 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Вуншпунш »

В 1-м сезоне сериала «Вуншпунш» действие происходит в вымышленном мирном городке Мегалополисе, который постоянно пытаются поработить или уничтожить двое коварных, но неудачливых колдунов. Ведьма Тирания и ее великовозрастный племянник Бубоник раз за разом напускают на жителей всевозможные заклинания и проклятья. К счастью, их магия имеет слабое место: если чары отменить в течение семи часов после наложения, то у них не будет никаких последствий. Этим и занимаются фамильяры колдунов – кот Маурицио и ворон Якоб. На самом деле они приставлены к злодеям Советом животных, чтобы следить за ними и мешать им творить зло.

Список серий 1-го сезона сериала «Вуншпунш » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Спятившие растения Plant Panic
Сезон 1 Серия 1
9 ноября 2011
Все беды от двойников Double Trouble
Сезон 1 Серия 2
12 ноября 2011
Ужасное Рождество Worst Noel
Сезон 1 Серия 3
13 ноября 2011
Ужасные детки Terrible Toddlers
Сезон 1 Серия 4
14 ноября 2011
Чёрно-белый хаос Colorless Chaos
Сезон 1 Серия 5
15 ноября 2011
Сошедшие со стен Off the Walls
Сезон 1 Серия 6
16 ноября 2011
Назад к пещерам Prehistorical Populace
Сезон 1 Серия 7
19 ноября 2011
Большеногие Big Feet
Сезон 1 Серия 8
20 ноября 2011
Королевская тётка The King's Aunt
Сезон 1 Серия 9
21 ноября 2011
Что движет сознанием Appliance Alliance
Сезон 1 Серия 10
22 ноября 2011
Нашествие насекомых Invasion of the Giant Insects
Сезон 1 Серия 11
23 ноября 2011
Заветные желания Wishful Thinking
Сезон 1 Серия 12
26 ноября 2011
Зверское заклятье The Beastie Brew
Сезон 1 Серия 13
27 ноября 2011
Был да жил Once Upon a Potion
Сезон 1 Серия 14
28 ноября 2011
Война машин Car Wars
Сезон 1 Серия 15
29 ноября 2011
Дикие-предикие домашние питомцы The Wild Wild Pets
Сезон 1 Серия 16
30 ноября 2011
Чудная погодка Wacky Weather
Сезон 1 Серия 17
3 декабря 2011
Заклятье Растеряйка Lost Spell
Сезон 1 Серия 18
4 декабря 2011
На свалку и обратно Poubelle and Back
Сезон 1 Серия 19
5 декабря 2011
Песчаное колдовство\ Sand Witch
Сезон 1 Серия 20
6 декабря 2011
Бубонная чума Bubonic Plague
Сезон 1 Серия 21
7 декабря 2011
Город призраков Ghost Town
Сезон 1 Серия 22
10 декабря 2011
Вы, должно быть, шутите You Must Be Joking
Сезон 1 Серия 23
11 декабря 2011
Всё висит на волоске By a Hair's Breadth
Сезон 1 Серия 24
12 декабря 2011
Город-огород Goin' Garbanzo
Сезон 1 Серия 25
13 декабря 2011
Когда сбываются мечты Night of Wishes
Сезон 1 Серия 26
14 декабря 2011
График выхода всех сериалов
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